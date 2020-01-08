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Araç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ dönemi başlıyor

Araç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ dönemi başlıyor
Giriş Tarihi: 8.1.2020

TİCARET , araç satışında 'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi. Pekcan şöyle konuştu: "Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik. Sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak." Pekcan, sistem ile hem aracın devir işleminin hem de paranın transfer işleminin aynı anda noter huzurunda yapılacağını belirtti. Uygulama 1 Şubat'ta başlayacak.
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