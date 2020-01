Yetenekli gençlerimiz berber olmayı seçsinler

Denizli Berberler Odası Başkanı İdris Ağılönü, gençlerin mesleklerine ilgi duymadığını belirterek, “Herkes okuyacak, mühendis, doktor olacak diye bir şey yok. Aileler çocuklarını geleneksel iş kollarına yönlendirmeli” dedi

Denizli Berberler Odası Başkanı İdris Ağılönü, gençlerin berberlik mesleğine ilgi duymadığını, bu nedenle çırak bulmakta zorlandıklarını söyledi. On yıla kadar kendini yetiştirmiş usta berberlerin aranır hale geleceğine dikkat çeken Başkan Ağılönü, "Herkes okuyacak, mimar, mühendis, doktor olacak diye bir şey yok. Aileler çocuklarını el becerilerine, yeteneklerine göre mesleklere yönlendirmeli. Başta biz olmak üzere birçok meslek grubunda çırak sıkıntısı yaşıyoruz. Yetenekli gençlerimiz berberliği seçmeli" dedi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Başkan Ağılönü, geride kalan dört yılda bine yakın oda üyesine hizmet içi eğitim verdiklerini, ücretsiz fuarlara götürdüklerini söyledi.

300 ÜYEMİZ VAR

● Kaç yıldır başkansınız, kaç üyeniz var. Denizli'nin berber anlamında nüfusuna oranla durumu nasıl? Denizli Berberler Odası Başkanlığı görevini yirmi yıldır sürdürüyorum. Odamıza kayıtlı bin 300 üyemiz var. Nüfus yoğunluğuna göre berber sayısı normal sayıda. Oda olarak dört yıl önce kendi binamızı satın aldık. Üyelerimize hizmet içi eğitim veriyoruz, sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Evrak, muhasebe işlerini oda binamızdan üyelerimiz için çok küçük fiyatlarla yapıyoruz.

TAMAMEN RANDEVUYLA

● Berberlik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Berberlik gerçekten beceri isteyen, çok güzel bir meslek. Ancak son yıllarda gençlerimiz mesleğimize sıcak bakmıyor. Kimse zanaatkar olmak istemiyor. Çoğunluğu tablet çocuğu oldu. Başta biz olmak üzere birçok meslek dalında gerçekten çırak sıkıntısı çekiyoruz. Herkes çocuğu okusun, üniversite mezunu olsun istiyor. Bu düşünce gençleri bu mesleklerden uzaklaştırıyor. Rehberlik öğretmenlerimize burada büyük görevler düşüyor. Her genç, üniversiteyi kazanacak, mimar mühendis olacak diye birşey yok. Rehberlik öğretmenleri çocuğu becerisine göre sevecekleri, hayatlarını kazanabilecekleri mesleklere yönlendirmeli. Devletimiz bu konuda gerçekten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu gün çıraklık eğitimine kayıt yaptıran her öğrenciye 365 TL cep harçlığı veriliyor. Buna rağmen başvuranların sayısı çok az. Çırak sıkıntısı böyle sürerse korkarım ki önümüzdeki on yıl içinde gerçekten usta berberler en çok aranan insanlar olacak. İnsanlar artık randevu sistemiyle tıraş olabilecek. Şimdiden birçok berber randevu sistemine geçti bile.



ÜNLÜ İSİMLERDEN EĞİTİM ALIYORLAR

● Oda olarak üyelerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Oda olarak üyelerimizin hizmet içi eğitim almasına çok önem veriyoruz. Özellikle yeni saç tasarımları, yeni modeller, yeni türban modelleriyle ilgili üyelerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye'de mesleğinde ün yapmış önemli isimleri ilimize getirerek üyelerimizle buluşturuyoruz. Oda binamızda dört yıl içinde bine yakın üyemize eğitim verdik. Bu eğitimlerin hepsini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. İstanbul'daki malzeme fuarına katılmak isteyenleri ücretsiz götürüp getiriyoruz. Oda binamızda kurduğumuz birimle üyelerimizin muhasebe işlerini çok küçük bir maliyetle biz yapıyoruz. Fiyat listelerini üyelerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Son yıllarda ortaya çıkan ucuzcu berberlere karşı oda olarak çalışma başlattık. Odamıza gelen her üyemize mutlaka sütlaç ikramımız var. Erkek berberlerin pazarları kapalı olmasıyla ilgili 15 yıl önce aldığımız kararı devam ettiriyoruz.



ÜYELERİMİZ HUZUREVİNDE GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR

● Oda olarak sosyal projelerde de yer alıyor musunuz, bu güne kadar neler yaptınız?

MERKEZEFENDİ Belediyesince kurulan engelsiz yaşam merkezindeki kuaför salonunun tefrişatını yaptırdık. Gönüllü üyelerimizle Denizli ve Babadağ Huzurevi'nde kalan yaşlılarımızın saç, sakal tıraşlarını, saç boyamalarını ücretsiz yapıyoruz. Malzemeleri de oda olarak biz karşılıyoruz. Bu hizmetimiz bize büyük bir mutluluk veriyor.

