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’ın iflası kararla resmileşti

Tekin Acar’ın iflası kararla resmileşti
Giriş Tarihi: 11.1.2020

'NİN büyük kozmetik perakendecilerinden resmen iflas etti. 2017 yılında Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar'ın mağazalarının 19'u 2017'de 'ya satılmıştı.

TÜRKİYE'NİN büyük kozmetik perakendecilerinden Tekin Acar resmen iflas etti. 2017 yılında Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar'ın mağazalarının 19'u 2017'de Fransız Sephora'ya satılmıştı. 2017 yılında yaptığı bir açıklamada işlerin kötü gittiğini itiraf eden Tekin Acar, "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için buraya kadar" diye konuşmuştu.
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