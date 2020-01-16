Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ocak döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasını sindirdiği Perşembe günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dövizler bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kuru...