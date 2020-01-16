Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ocak döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasını sindirdiği Perşembe günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi dövizler bir önceki kapanış düzeylerine yakın seyrediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kuru...
Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dün yüzde 0,1 azalışla 5,8759'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8780 seviyesinde işlem görüyor. Bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise veri gündemi ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarının takip edileceğini bildirdi. İşte 16 Ocak Perşembe döviz kuru...
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