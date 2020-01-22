İşinin ehli olanlar daima ayakta kalır

Muğla Esnaf Odaları Birliği ve Marmaris Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, “Bu yıl ilimizde bin 700 işyeri kapandı ancak 4 bin 500 işyeri açıldı. Eğitimini almadıkları işleri yapanlar başarısız olup hem kendine hem sektöre zarar veriyor” dedi

SEKTÖRÜN SESİ- TOLGA TEKİN

Muğla Esnaf Odaları Birliği ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, bu yıl Muğla'da bin 700 işyerinin kapandığını, buna karşılık yaklaşık 4 bin 500 işyeri açıldığını belirterek, "İşini iyi yapanların işletmeleri onlarca yıl ayakta kalıyor. Bazı insanlar eğitimini almadıkları işleri yapmaya kalkıyor. Bunun sonucunda hem kendilerine, hem ailelerine hem de o sektöre zarar veriyorlar" dedi. İşyeri açmak isteyenlerin önce hangi sektöre girmek istediğine karar vermesi gerektiğini ifade eden Ayyıldız, "Ardından da o konuda eğitim almalı. Bu eğitim konusu zorunlu hale getirilmeli. Bazı insanlar anne babasının emekli ikramiyesini alarak bazıları da eşlerinin kolundaki bilezikleri bozdurarak bilmedikleri işe giriyorlar. Doğal olarak başarısız olup işyerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü o konuda bilgi ve eğitim sahibi değiller. Kiralarını, vergilerini, SGK primlerini, çalışanlarının paralarını ödeyemiyorlar. Eğer herkes bildiği işi yaparsa işsizlik oranı da düşer. Benim 30-40 yıllık bilgi ve tecrübelerim bu yönde. Devlet bu sistemi getirmediği sürece işsizlik azalmaz" diye konuştu.



NÜFUSA GÖRE RUHSAT

Avrupa'nın bir çok ülkesinde, bir sokakta bir fırın varsa ikinciye izin verilmediğini anlatan Ayyıldız, "Nüfus ve ihtiyaç oranına göre ruhsat verilmeli. Geçmişte merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç bunu kısmen de olsa uyguladı, 1.5 yıl restoran ruhsatlarını dondurdu. Bunu uygulamak için bazı gerekçeler gösterdi. Muğla'daki işyeri sayısı 38 - 42 bin arasında değişiyor. İşinin ehli olanlar ayakta kalıyor" ifadelerini kullandı



ESNAFI RAHATLATIR

Asgari ücretin yükselmesiyle sorunun çözülmeyeceğini belirten Ayyıldız, "Enflasyon düşürülmeli. Aksi halde değişen bir şey olmaz. Asgari ücret 4 bin lira olsa da, enflasyon düşmedikçe esnaf tazminatları ödeyemez. Harcama kalemleri düşmez" görüşünü dile getirdi





30 MİLYON LİRAYA YAŞLI BAKIM MERKEZİ YAPTIK

Başkan Ayyıldız, Muğla il merkezinde 30 milyon liralık harcamayla yaşlı bakım merkezi yaptıklarını ve yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi. Merkezde apartlar, yüzme havuzu, mini çarşı, etkinlik odaları ve atölyelerin yer alacağını belirten Ayyıldız, "Yine Marmaris'te 125 çocuk kapasiteli anaokulu yaptık, 12 yıldır hizmet veriyor. 22 yıldır sağlık hizmeti veriyoruz. Üyelerimiz rahatsızlandığında arkadaşlarımız gidiyor, hemşireler müdahaleyi ücretsiz yapıyor. Yılda 3 bin kişiye eğitim kursu ve Halk Eğitim Merkezi ile sertifika veriyoruz. Görme engellilerin de kitap okumasını sağlayan cihazlara sahip kütüphanemiz var. En önemli hizmetlerimizden biri de mobil esnaf odası" dedi.

ADEM ÜLKER