Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 23 Ocak Perşembe döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor. İşte 23 Ocak Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ocak Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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