Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 23 Ocak Perşembe döviz kuru...