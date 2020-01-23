  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ocak Perşembe döviz kuru...

? Euro ne kadar? Perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ocak Perşembe döviz kuru...

23.01.2020, 09:52

ne kadar? Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran /TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte Perşembe ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor. İşte 23 Ocak Perşembe döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Ocak Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN