Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şubesi, İrfan Sohbetlerine ev sahipliği yaparken, programın sunumunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse yaptı. Etkinliğe katılarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "2020 yılı ekonomide ileriye gitme noktasında bir ümit ortaya koyuyor" dedi. MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ise bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Programa iş dünyası yöneticileri ile Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği üyeleri katıldı.