TOKİ Denizli’de 938 konutu satışa çıkardı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde 1. ve 2. bölge toplu konut uygulamaları kapsamında üretilen 938 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan toplam 938 toplu konutun 205'inin alt gelir grubunu kapsadığı ifade edilirken, müracaatların T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden yapılabileceği belirtildi. 2+1 alt gelir grubuna hitap eden 205 konutun müracaat bedelinin 1000 TL; 668'i 2+1, 65'i ise 3+1 olmak üzere toplam 733 konutun müracaat bedelinin ise 2000 TL olduğu kaydedildi. 240 aya kadar vade ile satışa sunulan konutların başvuruları 31 Ocak 2020'ye kadar tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek



KURALAR 10 ŞUBAT'TA

SATIŞA sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra noter huzurunda Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 10 Şubat tarihinde çekilecek.

SEBAHATTİN ALP