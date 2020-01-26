  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > TOKİ Denizli’de 938 konutu satışa çıkardı

’de 938 konutu satışa çıkardı

TOKİ Denizli’de 938 konutu satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 26.1.2020

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'nde 1. ve 2. bölge toplu konut uygulamaları kapsamında üretilen 938 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan toplam 938 toplu konutun 205'inin alt gelir grubunu kapsadığı ifade edilirken, müracaatların T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden yapılabileceği belirtildi. 2+1 alt gelir grubuna hitap eden 205 konutun müracaat bedelinin 1000 TL; 668'i 2+1, 65'i ise 3+1 olmak üzere toplam 733 konutun müracaat bedelinin ise 2000 TL olduğu kaydedildi. 240 aya kadar vade ile satışa sunulan konutların başvuruları 31 Ocak 2020'ye kadar tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek

KURALAR 10 ŞUBAT'TA
SATIŞA sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra noter huzurunda Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 10 Şubat tarihinde çekilecek.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TOKİ Denizli’de 938 konutu satışa çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN