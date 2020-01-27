Çalışan kadınlara devletten büyük destek! Çocuk, doğum ve süt parası ne kadar oldu?

Çalışan annelere yapılan çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak ayı itibarıyla asgari ücret ve enflasyonda yaşanan artışa göre zamlandı. 2020 Ocak sonrası doğum yapan annelerin alacağı ücret en az 7 bin 470 lira olurken, bu ücret brüt maaşlarına göre artış gösterebiliyor. İşte detaylar...