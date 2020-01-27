Çalışan annelere yapılan çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak ayı itibarıyla asgari ücret ve enflasyonda yaşanan artışa göre zamlandı. 2020 Ocak sonrası doğum yapan annelerin alacağı ücret en az 7 bin 470 lira olurken, bu ücret brüt maaşlarına göre artış gösterebiliyor. İşte detaylar...
Devlet nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla ailelere destekte bulunuyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400, üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira ödeniyor.
Çalışan kadınlara devletten büyük destek! Çocuk, doğum ve süt parası ne kadar oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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