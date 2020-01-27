Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Ocak Pazartesi döviz kuru

Piyasaların açılması ile birlikte dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar '27 Ocak dolar ne kadar oldu? 27 Ocak euro ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aradı. İşte 27 Ocak Pazartesi dolar ve euro fiyatı...