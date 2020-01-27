  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 27 Ocak Pazartesi altın fiyatları

ne kadar? ne kadar oldu? Gram kaç? altın fiyatları

Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 27 Ocak Pazartesi altın fiyatları

27.01.2020, 10:00

vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar ' ne kadar?', 'Gram ne kadar?', ' altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ...

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar?', 'Gram altın fiyatı ne kadar?', 'Tam altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları...

27 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 301 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1932 liradan alınıyor, 1974 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 965 liradan alınıyor, 990 liradan satılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 27 Ocak Pazartesi altın fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN