Güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? 27 Ocak Pazartesi altın fiyatları

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar?', 'Gram altın fiyatı ne kadar?', 'Tam altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar 'Çeyrek altın ne kadar?', 'Gram altın fiyatı ne kadar?', 'Tam altın kaç lira?' gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları...

27 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 301 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1932 liradan alınıyor, 1974 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 965 liradan alınıyor, 990 liradan satılıyor.