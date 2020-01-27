Kaliteli zeytinyağı üreticileri ödül aldı

Aydın Ticaret Borsası (ATB), 8. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda zeytinyağı kalite yarışması düzenledi. Hafif ve güçlü olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmaya il genelinde 25 üretici ve firma katıldı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren hafif kategorisinde Küp Yağ A.Ş. altın madalya, Söke Oliva firması gümüş madalya ve Koçarlı'dan Pınar Sayın bronz madalya kazandı. Güçlü kategorisinde de Gıdatay Gıda ve Tarım A.Ş. altın madalya, Kuloğulları firması gümüş madalya ve Nazilli'den Hüseyin Kaba bronz madalyanın sahibi oldu. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinyağının kalitesini ve pazar payını artırmak için düzenledikleri bu yarışmaya katılan üretici ve firmalara teşekkür etti.

İHSAN KARATAŞ