Taksiciler ÖTV indirimi istiyor

İzmir Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Taksici esnafının en önemli sorunu yüksek ÖTV. Diğerleri yüzde 4-8 arası öderken, taksiciden yüzde 45 ÖTV alınıyor. Bu oranın düşürülmesini bekliyoruz” dedi

Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sürdürdükleri çalışmaları Yeni Asır'a anlattı. 15 yıldır başkanlık görevini sürdüren Celil Anık, Türkiye genelinde ilklere imza attı. Gece tarifesini kaldıran ilk oda başkanı olan Anık, taksi çağırma aplikasyon sistemi, VIP Taksi ve engelli erişimine uygun taksi hizmetleriyle fark yarattı. İzmirli taksiciler olarak yerli otomobile talip olduklarını belirten Anık, taksici esnafının en önemli sorununun ÖTV olduğunu dile getirdi. Yolcu taşımacılığı yapan diğer ticari araçlar yüzde 4 ila 8 arası ÖTV öderken, taksici esnafının yüzde 45 ÖTV ödediğine dikkat çeken Anık, bu konuda indirime gidilmesini istedi.

- İzmir'de kaç taksi ve şoför var? Rakamlar yeterli mi?

Şu anda İzmir metropol ilçelerde çalışan 2823 T plakalı taksimiz var. İzmir'deki 30 ilçede toplam taksi sayımız 3450. Araçlarımızda yedekçilerle birlikte 10 bine yakın şoför çalışıyor. Evet merkezdeki nüfus oranına göre yeterli ve ideal seviyede. Avrupa ile aynı. Eğer İzmir ticaret ve turizm yönünden hak ettiği yerde olsaydı bu sayı yeterli olmayabilirdi.

OTOYOL CAN SUYU

- İzmir, ticari yaşam ve turizm yönünden ne durumda?

İzmir'in imkanlarına baktığımızda daha iyi durumda olması lazım. Antalya ve Muğla gibi turistik illere yaklaşmamız lazım. Turizm tam ivme kazanmadığı için ticari hareketlilik de yetersiz. Fakat İzmir- İstanbul Otoyolu'nun açılması kente hareket getirdi. Eğer hızlı tren ve Ankara otoyolu biterse bunlar İzmir'e cansuyu olacak. Şimdi otoyollar, hızlı trenler ve direk uçuşlar İzmir'in gelişmesini sağlayacak. Önceki yıllarda haftanın 3 günü 400 taksi esnafımız limandan aldığı turistleri Efes, Bergama ve Çeşme'ye götürüyordu. Herkes kazanıyordu. En kısa zamanda kruvaziyer turizminin canlanmasını bekliyoruz.

İLKLERE İMZA ATTIK

- Esnafa verdiğiniz hizmetler nelerdir?

Kayıt, ruhsatlandırma ve plaka işlemlerinin dışında oda olarak birçok ilke imza attık. İlk defa bir esnaf odası olarak başta İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamunun desteğiyle taksi çağırma aplikasyon sistemini açtık. Şu anda 1200 aracımızda takıldı. Mart ayında sistem bütün taksilerde olacak. ENTAKSİ, vatandaşlar açısından memnuniyet verici bir uygulama oldu. Destekleri için Valiliğe, Büyükşehire ve Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. 2006'da Türkiye'de ilk defa gece tarifesini kaldıran oda biz olduk. Yine Türkiye'de ilk kez 8+1 VIP Taksi uygulamasını başlattık. İsteyen arkadaşlarımız taksilerini VIP Taksi'ye çevirebilir. Ayrıca valilik ve belediyenin desteğiyle engelli erişimine uygun araçlarımızla hizmet vereceğiz. Ortopedik engellileri, Entaksi'den rezervasyon yaptıkları anda evlerinden alıp istediklere yere bırakacağız. Bu araçlarımız engellilere uygun donanıma sahip olacak.

MASRAFIMIZ FAZLA

- En önemli sorununuz ve çözüm öneriniz nedir?

En önemli sorunumuz ÖTV muafiyeti. Türkiye'de ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi dışındaki diğer unsurlar yüzde 4 ile yüzde 8 arası ÖTV öderken taksiler yüzde 45 ÖTV ödüyor. Bu oran çok yüksek ve arada uçurum var. Bunun giderilmesini istiyoruz. Zaten piyasadaki taksilerin değeri 120 bin liradan başlıyor. Bu 3 yılda zaten kendini amorti edemiyor. 140 bin liranın 70 bin lirası ÖTV'ye gidiyor. Ayrıca bizim masraflarımız fazla, her araçta 3 kişiyi sigortalı gösteriyoruz. Sigorta giderleri yüksek. Bunun aylık masrafı 3 bin lirayı buluyor. Bu konuda destek istiyoruz. Esnafın yükü hafifletilmeli. İstihdama katkı koyuyoruz. ÖTV'nin ve sigorta primlerinin düşürülmesi esnafımıza büyük avantajlar sağlayacaktır.



YERLİ OTOMOBİLE TALİBİZ TOGG TAKSİ İÇİN HAZIRIZ

Yerli otomobil konusundaki düşünceniz nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen yerli otomobil projesiyle gururlandık. Elektrikli araçlarla ilgili bir projemiz vardı ancak bize rantabl gelmemişti. Ayrıca araç fiyatları yüksekti. Şimdi bu yerli aracın elektrikli olması bizim için avantaj olacak. Eğer şartları uyarsa bu araçlara talibiz.



KISA MESAFE SORUNU BİTİYOR

Kısa mesafe sorunu çözülecek mi? Taksilerde kamera sistemi var mı?

Önümüzdeki taksimetre ayar döneminde İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi yolcu ve şoför arkadaşlar arasındaki yakın mesafe sorununu ortadan kaldıracağız. Yolcunun da esnafın da zarar görmeyeceği bir ortak noktada çözüm buluyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizi tamamladık. Taksilere İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kamera konuluyor. İzmir'de şu anda 300 takside kamera var. Kameralar sayesinde birçok hadise aydınlandı. Genelge yıl sonuna kadar sadece taksileri değil minibüs ve servisleri de kapsıyor.

TOLGA TEKİN