Araç satışında yeni dönem

Yılda 8 milyona yakın aracın alım-satım ve devir işleminin gerçekleştiği 2’nci el otomobil pazarında güvenli ödeme sistemi 3 Şubat’ta başlıyor. Noterlerde aracın devir ve para transfer işlemleri aynı anda yapılacak.

Yılda 8 milyona yakın aracın alımsatım ve devir işleminin gerçekleştiği ikinci el otomobil pazarında güvenli ödeme dönemi başlıyor. Ocak ayının ilk haftası Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol sonrasında ikinci el araç alım satımına yönelik Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için noterlere yetki verildi.



İŞLEM KOLAYLAŞACAK

İkinci el taşıt satışında kimi zaman ortaya çıkan dolandırmaya yönelik olumsuz girişimleri de kökünden ortadan kaldıracak sistem pazarda alım satım işlemlerini de kolaylaştıracak. Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılmasından kaynaklı çeşitli suiistimallere yol açılırken, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kalmasından kaynaklı ortaya çıkan çalınma riski de yeni sistemle sona erecek ve satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaş, daha güvenli, hızlı ve az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirebilecek.



KAYIT DIŞI BİTECEK

Sistem sadece ikinci el ticaretinde ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırarak işlemleri hızlandırmayacak ayrıca kayıt dışı ticaretin de önüne geçilmesine yardımcı olacak. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sistemin 3 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe gireceğinin altını çizerek, hazırlıkların ise bitmek üzere olduğunu dile getirdi.



NASIL İŞLEYECEK?

Güvenli ödemede tarafların ödeme kuruluşuna sistem üzerinden başvuracağını ve referans kodu alarak parayı ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktaracağını kaydeden Dursun Cin sistemin işleyişini şöyle aktardı:

● Alıcı ve satıcı noterliğe gelecek, burada ilgili noter paranın emanet hesapta olup olmadığını kontrol edip işlemi bitirecek. İşlemin bitirilmesinin ardından sistem üzerinden ödeme kuruluşuna bildirim yapılacak. Ödeme kuruluşu ise aldığı bildirimle birlikte emanet hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak.

● Satıştan vazgeçilmesi halinde para alıcıya iade edilecek. İşlem için en fazla 20 TL ödenecek.