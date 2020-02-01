Yerli otomobilin ihracatı 2023’te

Geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ön gösterim töreninde kamuoyunun beğenisine sunulan ve büyük ilgiyle karşılanan Türkiye'nin Otomobili, üretimine başlanacağı 2021 yılından 2 yıl sonra dış pazarlara açılacak. Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye, uluslararası otomotiv pazarına kendi otomobiliyle girecek.



ÖNCE SUV MODELİ

Türkiye'nin 50 yıllık hayali yerli otomobil, ihracata sunacağı katkıyla da adından söz ettirecek. Dünyada marka olmayı amaçlayan Türkiye'nin Otomobili, imalatına başlanmasından 2 yıl sonra dünya pazarlarında boy gösterecek. Yeniliğe hızlı başlangıç olarak görülen Türkiye'nin Otomobili'nin ilk olarak SUV modeli üretilmeye başlanacak. 2022 sonuna doğru piyasaya çıkacak araçtan 18 ila 24 ay sonra Sedan model satılmaya başlanacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 2030 yılına kadar C segmenti Hatchback, B segmenti SUV ve C segmenti MPV modellerini piyasaya sürmüş olacak.



AVRUPA BİRLİGİ ÜLKELERİNE 17.5 MILYAR EURO IHRACAT

TÜİK'İN verilerine göre Türkiye'nin 2018'de otomotiv sektöründeki dünya genelinde toplam ihracatı 22 milyar 633 milyon euro. Bu rakam; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarını kapsıyor. Aynı dönemde Türkiye'nin bu alandaki toplam ithalatı ise 11 milyar 707 milyon euro. Otomotiv ihracatının yüzde 78.4'ünün gerçekleştirildiği AB ülkelerine ihracat miktarı 17 milyar 560 milyon euro.