18 bin TL cezası var! Bakıcı ararken bunlara dikkat edin

Özellikle çalışan anne babalar, çocuklarına kendileri gibi iyi bakacak bakıcı arayışına giriyor. Bu arayış içerisinde profesyonel şirketlerden destek alanlar zaman zaman mağdur olabiliyor. Kaçak bakıcı çalıştıran şirketler ailelerin de mağdur olmasına neden oluyor. Kaçak bakıcı çalıştırmanın cezası 18 bin lira.

Bakıcı konusu çalışan çocuklu ailelerin en büyük dertlerinden birisi. Çocuğa bakabilecek anneanne, babanne gibi bir aile büyüğü yoksa ve anne işten ayrılamayıp çalışmak zorundaysa, çocuk mecburen bakıcıya emanet ediliyor. Burada da iyi ve güvenilir bir bakıcı bulmak ise aileleri çok zorluyor. İhtiyaçtaki zorunluluk aileleri farkında olmadan 'kaçak'lara muhtaç kılıyor. Oysa kaçak bakıcı çalıştırmanın cezası büyük.

ŞİRKET DE 36 BİN LİRA ÖDEYECEK

Posta'nın habeirne göre İşkur'a bağlı olmayan bir firmaya yani kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere, kaçak bakıcı hizmeti verdikleri için 36 bin 50 lira ceza olduğunu belirten İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker, "Bu yasal olmayan firmadan hizmet alan aileye de ilgili kanunun 'iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak' maddesine göre 18 bin 25 TL ceza uygulanıyor" dedi.