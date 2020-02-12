Altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın düştü mü? soruları merak ediliyor. İşte 12 Şubat Çarşamba altın fiyatları...