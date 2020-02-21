Şoför esnafının derdi korsanlar

En büyük sorunlarının korsan taşımacılık olduğuna dikkat çeken Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, “Uygulanacak ağır cezalarla bu sorunun son bulacağı inancındayız” dedi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, taksiciden servisçiye, halk otobüsünden nakliyeciye, galericiden çekiciye kadar 2 bin 200 üyeye sahip olduklarını açıkladı. En büyük sorunlarının korsan taşımacılık olduğuna dikkat çeken Başkan Karaağaç, "Korsan taşımacılık yapan kesimler ile yaptığımız mücadelemizde de ağır para ve yaptırım cezaları uygulanarak hem vatandaşımızın can güvenliğinin en iyi şekilde korunacağı, hem de ülke ekonomisine ve şoför esnafımıza büyük zarar veren bu korsan taşımacılığın bu şekilde son bulacağı inancındayız" diye konuştu. Başkan Salih Karaağaç, "Bizler Manisa halkına daha kaliteli ulaşım ve daha iyi hizmet edebilmek için çalışmaktayız. Her sektörde sorunlar olduğu gibi bizim sektörümüzdeki en büyük sorun ise korsan taşımacılıktır" diye konuştu.

"EKONOMİYE KATKIMIZ BÜYÜK"

Vergisini, primini, harcını düzenli olarak ödeyen, istihdam sağlayan ülke ekonomisine katkıda bulunan şoför esnafı araba, mazot, yedek parça, servis, sigorta vb. birçok kalemdeki artışlar karşısında erimekte, eskisinin yerine yenisini alamamakta, hak ettiği zam ve kazançları elde edememektedir" dedi. "Ulaşım sektörünün gelişmesi bugüne kadar kendiliğinden ve düzensiz bir şekilde gerçekleşmiştir" diyen Karaağaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

CİDDİ ADIMLAR ATILMALI

"Dünyada yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek ve izleyebilmek için ciddi adımların atılması gerektiği aşikardır. Kent içi trafiğinde de gün içinde servis araçlarının izlenmesi, yolcu doluluk oranına göre yönlendirme yapılması, araç izleme ile trafik akışının düzenlenmesi, şehirler arasındaki yük taşımacılığında zaman kaybını önleyecek şekilde yükleme yapılması ve bu şekilde birçok gelişim ve değişmenin olması gerekecektir."



TEŞVİKLER VERİLMELİ

Başkan Karaağaç, "Esnafımıza yeni gelişimlere ayak uydurabilmeleri için maddi teşviklerle ekonomik anlamda tam destek verilmeli. Toplu taşıma araçlarının daha yaygın kullanılması bu kekilde artacaktır" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK