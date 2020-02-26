Kaynak suyuna belediye fahiş fiyat uyguluyor

İzmir Hamamcılar Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, “En büyük sıkıntıyı belediyelerle yaşıyoruz. İZSU artezyen suyuna sayaç takıp yüksek su parası alıyor. İndirimli tarife uygulanmalı” dedi

İzmir Hamamcılar Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, babası Sefer Karaca'nın kurduğu odanın 30 yıldır başkanlığını yapıyor. Sefer Karaca'nın ardından odanın başına oğlu Nafi Karaca geçti. 30 yıldır İzmir Hamamcılar Esnaf Odası'nın başkanlığını başarıyla yürüten Nafi Karaca, Yeni Asır'a, en önemli sorunu belediyelerle yaşadıklarını belirterek, artezyenden çıkardıkları suya İZSU'nun fahiş fiyat uyguladığını söyledi.

DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Maliyeti azaltmak için yerin 80-100 metre altına sondaj yaparak kaynak suyu çıkardıklarını belirten Karaca, "Belediye gelip buraya sayaç takıyor. Bizden yüksek rakamlarla su parası alıyor. Biz bunu maliyeti azaltmak ve şebeke suyunu kullanmamak için yapıyoruz. Ama zarar gören biz oluyoruz" dedi.

Odanın faaliyetleri neler? Odamız 1984'te kuruldu. Ben de 30 yıldır odanın başkanlığını yapıyorum. Babam halen bize yol gösteriyor.

İzmir'de kaç hamam var? İzmir'de şu anda odamıza bağlı 700'e yakın işletme var. Bunların içinde hamamlar, banyolar, saunalar, masaj salonları ve spa salonları yer alıyor. Ayrıca İzmir merkezde Karataş Hoşgör Hamamı, Karantina Hamamı, Tevfik Paşa Hamamı, Lüks Hamam, Basmane Hamamı, Karşıyaka Alibey Hamamı gibi 8 tane tarihi hamamımız bulunuyor.

Bunun için ne yapıyorsunuz? İzmir'deki tarihi hamamları yaşatmak, dünyaya tanıtmak için özel bir çalışma içindeyiz. Bir tanıtım firmasıyla anlaşma yaptık. Önümüzdeki günlerde tarihi hamamlarımızı tanıtıcı bir belgesel film çekimine başlanacak. İzmir hamamlarını dünya tanıyacak. Belgesel film, tüm dünyada izletilecek. Tarihi hamamlarda kubbelerin yüksekliğinin en az 10 metre olması lazım. Ama bazı otellerde bu 2 metre.

HAMAM TARİFESİ OLSUN

Yaşadığınız bir sorun var mı? Hamamların su ihtiyacını karşılamak ve maliyetleri düşürmek için kaynak suyu kullanıyoruz. Ancak belediye ile hamamlar arasında ciddi bir su sorunu yaşanıyor. Yani hamamların büyük çoğunluğu artezyenle su çıkarıyor. Ayrıca kaynak suyunda kireç olmadığı için daha kullanışlı oluyor. Kaynak suyu çıkarmak için tüm maliyetleri biz karşılıyoruz. Suyu biz çıkarıyoruz. İZSU gelip artezyenin çıktığı yere sayaç takıp bizden fahiş ücret alıyor. Sonuçta biz şebeke suyunu kullansak yine aynı parayı ödeyeceğiz.

Peki sizin öneriniz nedir? İZSU diğer kişilere verdiği fiyattan bize tarife uygulamasın. Eskiden tonaj farkı vardı. Belli bir tona kadar fiyat değişiyordu, sonra hamam tarifesini kaldırdılar. Belediye yine hamam tarifesini hayata geçirsin. Yani biz şebeke suyunu değil kaynak suyunu kullanıyoruz. Bunun ücretini belediyeye elbette ödeyelim ama bize eskiden olduğu gibi hamam tarifesi uygulansın. Kaynak suları da belediyenin olabilir ama hamamlara indirimli tarife uygulanabilir.



300 KAÇAK MASAJ

İzmir'de kaç masaj salonu var? İzmir'de bize kayıtlı 350 masaj salonu var. Bizde kayıtlı olanların hepsi belgelidir. Ama kayıtlı olmayan 300 kaçak masaj salonu var. Biz bu konuda Emniyetle birlikte çalışıyoruz. Daha fazla kontrol edilmesi lazım. Bizim başlattığımız bir çalışma var. Milli Eğitim onaylı olarak Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız özel bioderm, güzellik, cilt bakım ve hijyen kurslarımız var. 608 saatlik kurs sonucu sertifika alanlar bu diplomayla masaj salonu açabilmeli. Bu kurslar sonucunda her ay ortalama 20 kişiye belge veriyoruz.



CEZA KESİLEREK VERGİ ALINMALI

Araçlara kartvizit koyanlar hakkında bir çalışma var mı? Araçların camlarına kartvizit yapıştıranlara karşıyım. Bu kartları gördüğüm zaman tek tek topluyorum ve telefonla arıyorum. İnsanları rahatsız ediyorlar, aile düzenlerini bozuyorlar. Ayrıca araçlara zarar veriyorlar. Bu masaj salonlarıyla görüşüp yasak olduğunu söylüyoruz ve belediyeleri bunlara ceza vermesi ve reklam vergisi alması konusunda uyarıyoruz.

TOLGA TEKİN