Baba Uçak’tan İhracatın Yıldızı olan oğluna ödül

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde yaş meyve sebze sektörü şampiyonu Uçak Kardeşler firmasının ödülünü Uçak Kardeşler Genel Koordinatörü Musa Alper Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Hayrettin Uçak'ın elinde aldı. Sektöründe aynı zamanda Türkiye ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler firması İzmir, Manisa, Antalya, Mersin, Isparta, Samsun, İstanbul olmak üzere farklı yerlerdeki tesisleri ve depolarında, işlediği taze meyve sebzeleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Törende oğlu Musa Alper Uçak'a ödülünü kendi elleriyle veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Oğlumun elimden ödül alması çok ayrı bir duygu. Gerçekten gurur verici ve onurlandırıcı bir olay" dedi.

EGE'NİN 56 YILDIZI

İzmir'de düzenlenen EİB 'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde Ege Bölgesi'nden sektörlerinde en fazla ihracat yapan 56 firmaya ödülleri verildi. Törene Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ile ödül alan firma yöneticileri katıldı.



DİKİLİ TARIM İHTİSAS OSB İLE ARTIŞ OLACAK

Taze meyve sektöründe Ege Bölgesi'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü "Bu bölgede ciddi anlamda tarım yapılıyor. Son yıllarda da iyi tarım alanları arttı. Narenciye, sebze meyvenin her çeşidi hemen hepsi burada yetişiyor. Bu da bize avantaj sağlıyor. Bu bölgede yetiştirilen ürünlerin yüzde 50'sinin ihracatını yapıyoruz. Dikili'de kurulan Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi'nin potansiyelini ve ihracatını daha da yukarıya taşıyacak." Hayrettin Uçak, "Üreticilerimizin refahını arttırmak, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak için ihracatımızı arttırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda da ihracat şampiyonlukları yaşamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.