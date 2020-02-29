İzmir’deki Manisalılar temsil için dernek kurdu

Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Akarsu, “İzmir’de yaşayan Manisalılar olarak gerek yerel yönetimlerde gerekse Ankara’da temsil edilmek istiyoruz. Bu amaçla güçbirliği yaptık” dedi.

İzmir'de geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kurulan Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı İsmail Akarsu, Yeni Asır'ı ziyaret ederek hedef ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir'deki milletvekilliklerinde ve belediye yönetimlerinde yeteri kadar temsil edilmedikleri gerekçesiyle yola çıkarak dernek kurduklarını belirten Başkan Akarsu, "İzmir'de 200 binden fazla Manisalı vatandaşımız yaşıyor. Manisa'nın nüfusu 1 buçuk milyon. Manisa ile İzmir arası 30 kilometre. Bu demek oluyor ki 30 kilometrelik mesafede 2 milyona yakın Manisalı yaşıyor. Ama İzmir'de Manisa doğumlu Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç dışında ne bir belediye başkanımız ne de milletvekilimiz var. İzmir'deki belediyelerin meclislerinde ve partilerin yönetim kurullarında bile hemşehrimiz yok denecek kadar az. İzmir'de yaşayan Bizler de gerek yerel gerek merkezde temsil edilmek istiyoruz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENDİK

Temsilde adalet istediklerini belirten Akarsu, "Biz de dernek olarak daha çok temsil edilmek istiyoruz. Oy potansiyelimiz yüksek. İzmir'den meclis üyesi, milletvekili, belediye başkanı çıkarabiliriz. Bunun için güçbirliği yapmamız lazım. İzmir ile Manisa arasında gerek ticari gerekse sosyo-kültürel işbirliğinin oluşturulmasında köprü görevini yerine getireceğiz. İki kentte ilçelerle dayanışma içindeyiz. İzmir'de Manisalılar adına önemli bir misyon üstlendik. Hemşehrilerimizin sesi olmak istedik" ifadelerini kullandı.





GENÇLERİMİZE YURT VE İŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Manisa'dan İzmir'e gelen öğrencilere burs veren ilçe derneklerine destek olduklarını vurgulayan Akarsu, "Ayrıca İzmir'e gelen Manisalı gençlerimiz için de bir yurt projemiz var. İzmir'e geldiklerinde kalacakları bir yerleri olsun istiyoruz. Ayrıca Ekol, Atakalp ve Onkomer hastaneleriyle üyelerimizin indirimli faydalanması için anlaşma yaptık. Manisalı sanayicilerimizle işbirliği yaparak işsiz hemşehrilerimize iş imkanı sağlayacağız. Manisa'nın değerlerini tanıtacağız" dedi.

TOLGA TEKİN