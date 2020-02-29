Kuzey Ege Otoyolu ekonominin can damarı olacak

İzmir’den Çandarlı’ya ulaşımı 1.5 saatten 40 dakikaya düşüren Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafiğe çözüm sağlayacak otoyol, zamanın yanı sıra akaryakıt tasarrufu da sağlayacak.

Menemen- Alıağa Çandarlı Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından törenle hizmete açıldı. 56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Koyundere- Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir'de sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak.

DÜNYADA İLK VE TEK

Otoyol için İzmir-Aliağa ve devamında bulunan Çandarlı arasındaki karayolu ulaşımının otoyol kalitesiyle tesis edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Çiğli-Harmandalı ve Harmandalı-Koyundere kesimlerinin ardından kalan kesimler de tamamlandı. İzmir-aydın, İzmir-UrlaÇeşme ve İzmir Çevre Otoyolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli inşa edilen Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir-Çanakkale karayoluna paralel ilerleyerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin batısından geçiyor.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Otoyol ağı, Türkiye'nin en büyük limanlarından olması planlanan Çandarlı Limanı'na da entegre edilecek. Proje kapsamında inşa edilen çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması bakımından dünyada ilk ve tek uygulama örneğini oluşturuyor. OTOYOL İzmir'in, Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağlayacak. Böylece, mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzeygüney yönlü ağır vasıta trafiği otoyol ağına alınarak İzmir, Menemen ve Aliağa'nın şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, İzmir'den Çandarlı'ya trafik durumuna bağlı olarak 1,5 saat süren seyahat süresi 40 dakikaya düşecek. Sürenin kısalmasına bağlı olarak zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak.



14 KÖPRÜLÜ KAVŞAK 8 VİYADÜK

İSTANBUL-BURSA-İZMIR Otoyolu'nun daha etkin kullanılmasını sağlayacak Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'yla ayrıca, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri desteklenecek. Proje kapsamında 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, 1 tünel, 38 köprü, 8 viyadük yapıldı.



TARİHİ VE TURİSTİK ÖNEMİ VAR

Otoyol, İzmir'in tarihi, turistik ve ekonomik yönünü güçlendirmesi bakımından önem taşıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, bugün de Türkiye'nin 3'üncü büyük metropolü ve önemli bir fuar merkezi olarak misyonunu, kültürel ve turistik mirasını, ticari hareketliliğini koruyor. Bölgede kuzey-güney yönündeki ağır tonajlı ve yoğun yük trafiğinin yanı sıra doğubatı yönündeki turistik trafiğin de kent içine girmesi, yolların kapasite ve konforunu olumsuz yönde etkilerken, etkin bir kent içi trafik yönetiminin sağlanmasını zorlaştırıyordu. Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla bu sıkıntıların büyük ölçüde aşılması bekleniyor.