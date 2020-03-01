Aydın’ın ihracat pazarı genişledi

AYDIN Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'dan Brezilya, Kırgızistan, Kenya ve Tayland'a dikkat çekici ihracat artışının olduğunu söyledi. 2020 yılına ihracat artışıyla girdiklerini belirten Şahin, "İlimizin ihracatı geçen yıla oranla yüzde 22.3'lük artışla 60.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında 43.3 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 350,5 oldu" dedi. En fazla ihracat yapılan ülkenin 7.8 milyon dolar ile İtalya olduğunu dile getiren Başkan Şahin, "Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 3.843,33 artışla Brezilya, yüzde 1.003,19 artışla Kırgızistan, yüzde 809,26 artışla Kenya ve yüzde 654,90 artışla Tayland oldu" ifadelerini kullandı. 18 YENİ ÜLKE

Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Ocak ayında Lüksemburg, İzlanda, Kazakistan, Mali, Sierra Leone, Etiyopya, Uganda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Honduras, Jamaika, Ekvator, Paraguay, Uruguay, Arjantin, Yemen, Myanmar ve Papua Yeni Gine gibi ülkeler de Aydın'ın ihraç pazarları arasına katıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE