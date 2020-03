Biriz, bütünüz, birlikteyiz

Sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasında “Devletimiz ve TSK’nın yanındayız. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Bayrağımızın altında kenetlendik” mesajı verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin İdlib kentindeki terör yapılanmalarına yönelik yapmış olduğu operasyonlara destek vermek için 81 ilde ortak basın açıklaması yapıldı. İzmir'deki oda ve borsa başkanları da gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, yürütülen operasyonlarda ve 'Bahar Kalkanı' harekatında, devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında olduklarını açıkladı.



MAZLUMLAR İÇİN ORADALAR

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) ev sahipliği yaptığı İzmir'deki toplantıya İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, MÜSİAD ve sendika konfederasyonlarının başkanlarının yanı sıra, birlik ve dernek temsilcileri katıldı. İzmir'deki tüm oda ve borsalar adına basın açıklamasını okuyan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kendilerinin her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirterek, "Bugün İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Yorgancılar şunları söyledi: "Rejimin son kalleş saldırısı asla kabul edilemez. Bu duruma karşı sessiz kalmamız beklenemez. Rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır."





83 MİLYON TEK YÜREK

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte iş dünyasının önde gelen 30 kuruluşu İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı için ortak destek açıklaması yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ortaklaşa düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verdi. Hisarcıklıoğlu, "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.



HER ADIMIN ARKASINDAYIZ

"Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıklarını bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik, beraberlik ve dayanışma içindeyiz" diyen Yorgancılar şöyle devam etti: "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."



Mert ALPDÜNDAR