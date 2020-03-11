Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre artışla tamamladı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi piyasaları nasıl etkiledi? İşte 11 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,1460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9780'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9790'dan satılıyor.