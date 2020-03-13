E5’e cepheli 186 dükkan 5 Nisan’da satışa çıkıyor

İstanbul Sefaköy-Florya aksında E5 Karayolu’na cephe konumundaki TORKAM E5 projesindeki 186 cadde ve metro dükkânları 5 Nisan’da açık arttırmayla satışa çıkacak.

TORKAM ve TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle İstanbul Sefaköy - Florya aksında E5 Karayoluna cephe konumundaki TORKAM E5 projesindeki cadde ve metro dükkânları 5 Nisan'da açık arttırmayla satışa çıkacak. 48 ay sıfır faizle ödeme imkanının bulunduğu projedeki 50 dükkan 470 bin ile 990 bin lira, 63 dükkan 991 bin ile 1 milyon 500 bin lira arasında ve 73 dükkan da daha yüksek fiyatlardan satışa sunulacak. 3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20 bin 776 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında 7 kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. Projede teslimlerin 2021'nin Nisan ayında yapılması planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

ÖZEL METRO DURAĞI

Projedeki toplam 186 ticari alanın 5 Nisan'da açık arttırma usulüyle satışa çıkacağını ifade eden TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, "TORKAM E5'i ticari üniteleri, rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirdik. Proje, metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yer alıyor. Burada projeye özel Metro durağı bulunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkânları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız" açıklamasını yaptı.

Yavuz KARAMAN