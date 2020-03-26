Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Koronavirüs salgını dolar ve euro piyasasını nasıl etkiledi? Dolar fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 26 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? gibi sorular merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte 26 Mart Perşembe döviz kuru...