Taksiciler tek-çift uygulamasından memnun

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle önceki gece yarısından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeden sonra, plakasının son hanesi tek sayı olan taksiler trafiğe çıktı. İzmir'de görev yapan taksiciler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Erhan Kaya: Eskiden tüm arabalar beklemek zorunda kalıyordu, şimdi en azından daha çok müşteri bulabiliyoruz.

Edip Vardar: Bu virüse karşı bir şekilde kendimizi karantinaya almak zorundayız. Uygulama o açıdan iyi oldu.

Fikri Deveci: Virüsle mücadelede bir gün çalışıp bir gün çalışmamak iyi olacak bizim için

Erkan Özkan

İKİ YOLCU KISITLAMASI

Koronavirüs salgını nedeniyle taksiler de kapasitesinin yarısı kadar yolcu almaya başladı. Bir kişi ön koltuğa, bir kişi arka koltuğa olmak üzere, taksiler toplam 2 yolcu alabiliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hükümetimiz elinden gelen çabayı sarf ederek esnaf adına da önlemler alıyor" dedi.

Edip Vardar