Altın fiyatları ne kadar? 1 Nisan Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olan altın yatırımcısını sevindiriyor. Kovid 19 salgınının altın piyasalarına etkisi ne oldu? Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 1 Nisan Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün kapanışta çeyrek altın 552,00 lira, Cumhuriyet altını 2.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 340,00 liradan işlem gördü. İşte 1 Nisan Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 337,85 TL

SATIŞ: 338,21 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 509,57 TL

SATIŞ: 521,42 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.015,96 TL

SATIŞ: 1.042,84 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL