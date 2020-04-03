Mart ayında 3 katına çıktı! Rekor artış...

Koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı yapılan vatandaşın e-devlet kullanımı Mart ayında 3 kat artarak rekor seviyeye ulaştı. Öğrencilerin derslerine dijital ortamda devam etmesini sağlayan, öğretmen ve velinin buluşabildiği platform Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için Şubat'ta 25 bin 186 sorgulama yapılırken Mart 2020'de bu sayı 30 kat artarak 766 bin 491 sorgulamaya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Vatandaşlar sosyal mesafelerini koruyarak ve evde kalarak hizmetlerden dijital ortamda yararlanmayı tercih etti. Örneğin; e-Devlet Kapısı üzerinden Şubat ayında 1.182.775 kez sorgulanan İlaç Kullanım Süresi hizmeti Mart ayında 2.002.972 kez sorgulandı" dedi.

KULLANIMDA REKOR

Koç, e-devlet üzerinde 5 binden fazla hizmet yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların evde kalmalarının dijital hizmetlerin kullanımını da artırdığını ifade etti. e-Devlet kullanımının rekor düzeyde yoğunlaştığını vurgulayan Koç'un aktardığı verilere göre, öğrencilerin derslerine dijital ortamda devam etmesini sağlayan, öğretmen ve velinin buluşabildiği platform Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için Şubat'ta 25 bin 186 sorgulama yapılırken Mart 2020'de bu sayı 30 kat artarak 766 bin 491 sorgulamaya yükseldi.

"TÜRKSAT Şebeke Sorgulama Hizmeti" Şubat ayında 2 bin 229 kez sorgulanırken Mart ayında bu sayı da 37 bin 684'ü buldu. Şubat ayında 132 bin 368 kez sorgulanan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ise Mart'ta 598 bin 565 kez vatandaşlarca sorgulandı. Tapu bilgisi Şubat'ta 20 bin 669 kez sorgulanırken Mart ise bu konuda 64 bin 298 sorgulama yapıldı. Doğalgaz abonelik sözleşmesi sorgulamasında da rakam 5 binden 15 bine yükseldi.



SOSYAL MESAFE KORUNDU

Milliyet'in haberine göre Koç, vatandaşların sosyal destek için başvuru ve takiplerini de e-Devlet üzerinden yapmaya başladığını ifade etti. Şubat'ta 87 bin 789 kez sorgulanan Alo 183 Sosyal Destek Başvuru ve Takibi Hizmetinin, Mart'ta 245 bin 861 kez sorgulandığını ve yaklaşık üç kat arttığını belirten Koç, "Rapor geçerlilik süreleri ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı. Vatandaşlar reçete, ilaç ve rapor bilgilerine e-Devletten ulaşabiliyor. Vatandaşlar sosyal mesafelerini koruyarak ve evde kalarak bu hizmetten dijital ortamda yararlanmayı tercih etti. e-Devlet Kapısı üzerinden Şubat ayında 1 milyon 182 bin 775 kez sorgulanan İlaç Kullanım Süresi hizmeti, Mart ayında 2 milyon 2 bin 972 kez sorgulandı" bilgisini verdi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Evde kalan vatandaşlara teşekkür eden Koç, "Gençlere de sesleniyorum. Aile ferdi yaşlı bireylerin e-Devlet kapısı kullanmaları sırasında onlara yardımcı olmalılar. Bu zorlu süreçte Ofis olarak e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerin daha çok kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesi için var gücümüzle çalışıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetleri e-Devlet Kapısına ekliyoruz. Bu süreçten milletçe dayanışma halinde olup, sosyal mesafelerimizi koruyarak ve daha çok dijitalleşerek çıkacağız" diye konuştu.