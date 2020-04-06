Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar ve euro yatırımcısı Kovid 19 pandemisinin döviz kuru üzerindeki etkisini merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 6 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan kovid 19 salgını döviz piyasasını nasıl etkiledi? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2330 lira olmuştu. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 6 Nisan Pazartesi döviz kuru...