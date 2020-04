İnsan azaltma operasyonu

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, adeta bir felaket çağı oldu. Kıyamet senaryolarından birinde, yapay zekanın insanın yerini alacağına inanılıyor. Yeni Asır’a konuşan Ertan Özyiğit, “Korona virüs dahil olmak üzere birçok olayın ardında örgütlü gizli yapılanmalar var” dedi.

Ezoterizm konusunda yaptığı birçok araştırmayla dikkat çeken araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit, korona virüsü ile ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl katıldığı programlarda, 2020 yılında dünyayı saracak büyük bir virüs salgınından bahsettiğini hatırlatan Ertan Özyiğit, "Ben geçen yıl sınır güvenliğinde en önemli şeyin virüs olduğunu, alınması gereken en büyük önlemin de siber saldırı ve salgın hastalıklara karşı olması gerektiğini söylemiştim. 2020 ve sonrasında dünyanın nüfusunun 500 milyonun altına düşürülme operasyonunun İspanyol gribi gibi bir hastalıkla yapılacağını dile getirdim. Ortaya çıkan virüslerin iklim değişikliğinden dolayı buzulların erimesine bağlanacağını da vurguladım. Bu olaylar tamamen çok gizli ve örgütlü çalışan üst aklın projesidir" dedi.

NÜFUS 500 MİLYON OLACAK

Buradaki asıl amacın insanı azaltmak olduğunu belirten Özyiğit, dünyayı yöneten üst akıl tarafından laboratuvarlarda hazırlanan virüslerin küresel ısınmayla buzulların erimesi sonucu insanlara bulaştığı yönünde algı oluşturulduğunu söyledi. Tüm devletlerin acilen siber ve virüs saldırısına karşı sınır güvenliğini koruyacak önlemler alması gerektiğini dile getiren Özyiğit, "Buna karşı alınan bir güvenlik önlemi var mı? Bir ülkenin en önemli değeri olan insan. Sınır güvenliğinde en önemli kontrol edilmesi gereken siber ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemlerdir. Çünkü bu virüs saldırısı 2020 ve sonrasında dünya nüfusunun 500 milyonun altına düşürme operasyonunun en önemli parçasıdır" açıklamasını yaptı.

ÜST AKILIN ROBOTİK İSTEĞİ

Dünyayı yöneten üst aklın robotik düzene geçmek istediğine dikkat çeken Özyiğit, "Aslında amaç, insanı azaltma operasyonu. İnsanı dünyada kanserli yapı gibi görüyorlar. Yani 'Bu kadar insan bu kadar zarar veriyorsa nüfusu azaltmak lazım' diye konuşulduğunu ben Davos'taki bir toplantıda duydum. Devletlerin bile olmayacağı konuşuluyor. Bunun için projeleri hazır. Mesela, devletin en önemli özellikleri arasında para geliyor. Bitcoin benzeri sanal paralar yapacaklar. Devlete ait hiçbir şeyin olmadığı, itiraz etme hakkının olmadığı bir dünya hazırlıyorlar. Böyle bir dünyanın karşılığında, insana da ihtiyaç kalmıyor. Sistem buraya gittiği zaman ulus devletlerini yok edecekler. Çin'de bir salgın çıktı. İnsanlar eve kapandı. Evlerde bir yığın insan var. Üretimi kim yapıyor? Üretim yok ama robotlar olsaydı üretime devam edilecekti. Bu gibi algılar oluşturarak yeni bir dijital sistem getirmeye çalışıyorlar. Daha önce de benzer işler var. Mesela İspanyol gribi, 1918'de başlayıp 1920'e kadar 100 milyon insanın öldüğü bir süreç olarak geçiyor. Şimdi de aynı senaryo işliyor. Yakın zamanda robotların bol bol olduğu bir dönemde insana ihtiyaç kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, bilanço da gittikçe ağırlaşıyor.



İNSANSIZ OTONOM SİSTEM

Dünyaya getirilmek istenen yapay zekalı dijital sistemde her türlü araç ve gerecin otonom sistemle çalışacağını belirten Özyiğit, "Bu tehlikeli süreç hızla devam edecek. Korona virüsü yakın zamanda mutasyona uğrayınca daha büyük kayıplar olabilir. Şu an bunun tatbikatı yapılıyor. Çünkü amaç dünya nüfusunu 500 milyona indirip insanı azaltmak. Yeni sistemde, dijitalleşmeyle birlikte her şey otonomlaşıyor. Artık taksiler otonom gidecek, bütün makineler otonom olacak ve insana gerek kalmayacak. Ha 7,5 milyarı yönewtmişsin, ha 500 milyonu. Üst akıl için bu fark etmiyor. Çünkü insanlara kalabalık gözüyle bakılıyor" dedi.

Tolga TEKİN