MTK istihdam ve üretimde kararlı

Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Yönetim Kurulu, Nisan ayı olağan toplantısını tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Toplantıda MTK Sitesi içerisindeki işletmelerin kısa ödenek sisteminden faydalandığının altını çizen Başkan Abdullah Salkım, "Bütün sektörler bu salgından etkilendi. Ancak en çok etkilenen sektör, turizmden sonra tekstil oldu. Bütün üyelerimize son sürece kadar dayanmaları noktasında moral ve motivasyon aşılıyoruz. Devletin verdiği olanaklardan faydalanabilmeleri için bilgilendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar MTK içerisinden hiçbir işletmede işten çıkarma yapılmadı" dedi.

SÜREÇ İYİ YÖNETİLİYOR

Türkiye'nin sağlık alanında süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğuna dikkatleri çeken Salkım, "Sağlık altyapımızın çok kuvvetli olması süreci yönetmede başarıya ulaşmamızı sağlayacaktır. Sağlık Bakanımız da dün açıkladı. 'Türkiye'deki hastanelerin her odası yoğun bakıma çevrilecek pozisyonda' dedi. Bir iki hafta daha bu izolasyonu korursak ben bunun pik seviyesine ulaşıp sonra düşüşe geçeceğini mayıs sonuna kadar piyasanın normal hayata alışacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Maske kararını destekliyoruz"

MTK'DA üretim yapan işletme sayısının çok az olduğuna değinen Abdullah Salkım, "Sağlık sektörüne çalışan işletmeler var. Devlet kontrolünde tam zamanlı çalışıyorlar. Onun dışında küçük siparişleri tamamlayan işletmeler tekrar kapatacak. Maske konusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan maske satışını yasakladı. MTK içerisinde maske üretimi için yatırım yapan işletmeler var. Bu işletmeler içerisinde Sağlık Bakanlığı'ndan onay alanlar, sadece devlete satacak. Bizce maske konusunda çok iyi karar verildi. 30 kuruşluk maliyeti olan bir maskeyi 5 liraya satıyorlardı. Bence maske konusunda alınan karar oldukça olumlu bir adımdır" diye konuştu.

Abdullah Salkım



"Süreci erken tamamlarsak avantaj elde edebiliriz"

DÜNYANIN çok zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Ege Tekstil İhracatçıları Başkanı ve MTK Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Jak Eskinazi ise, "Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ekonomik olarak ihracat ve üretim ciddi seviyede düşüş yaşadı. Sürecin çok uzamamasını sağlayarak ve sosyal mesafeyi koruyarak virüsü ülkemizden çıkarmayı başarmalıyız. Süreci erken tamamlarsak, krizi avantaja çevirecek üretim kapasitesi ülkemizde mevcuttur. Türkiye birçok badireyi atlatmış bir ülkedir. Virüsün ülkemize geç girmesi ve sağlık sistemimizin sağlam olması bizim bu süreçten en az yara alarak çıkmamıza vesile olacaktır" dedi.

Tolga TEKİN