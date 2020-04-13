Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Kovid 19 pandemisi dolar ve euro fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 13 Nisan Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 13 Nisan Pazartesi döviz kuru....