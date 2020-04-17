Devletin şefkat eli her tarafa uzanıyor

Özel huzurevi, engelli bakım merkezinin faturası devletten. Kısa çalışma ödeneğinde uygunluk tespiti beklenmeyecek. İşçi çıkarana asgari ücret tutarında ceza kesilecek.

Korona virüs ile ilgili ekonomi paketi jet hızıyla Meclis'te yasalaştı. 15 maddelik kanun teklifi aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklifte önergelerle bazı değişiklere de gidildi. Önergelerden biri ise şirketlerin başvuracağı kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma uygulanan dönemde yapılan başvurular uygunluk tespitleri hariç, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Hükümet, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için bakım hizmetlerinin kapsamını genişletti. 3 ay süre ile özel huzurevleri ve ve engelli bakım merkezlerinde kalanların ücretleri de devlet tarafından karşılanacak. Üç ay olarak belirlenen bu süreyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yıla kadar uzatabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlemeleri şöyle değerlendirdi:



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HIZLANDI: Kısa çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerin beyanı doğrultusunda gerçekleştirilecek.

● İSTİHDAM GÜVENCE ALTINDA: Çalışanları güvence altına aldık. Üç aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız.

● ÜCRETSİZ İZİNDE GSS KARŞI-LANACAK: Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yarar-lanamayanlar ile 15 Mart sonra-sında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyoruz. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

● GELİR ŞARTI ARAMAYACAĞIZ: Salgın nedeniyle, kurumsal bakı-ma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin için gelir ölçütü ve ağır engellik şartı geçici olarak, 3 ay süreyle kaldırıldı. 438 resmî bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engel-li veya yaşlının tüm giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu süreç-te yaşlılarımızın ve engellilerimizin, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız. Bu üç aylık süreci kapsıyor, Cumhurbaşkanının kanun maddesini 1 yıla kadar uzatma yetkisi bulunuyor.



Stokçulara göz açtırılmayacak

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yöne-lik her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası veri-lecek. Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı net dönem karlarının yalnızca yüzde 25'ine kadarını dağıtabilecek. El konulan ancak tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek.



Dün akşam bir televizyon programında konuşan Bakan Selçuk, hane başına 1000'er liralık yardımlarla ilgili "Faz-2'de belirlediğimiz 2.3 milyon hane var. Biz kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya 2.3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız" dedi.

Hazal ATEŞ