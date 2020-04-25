Altın fiyatları ne kadar? 25 Nisan Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Güvenli liman olan altın bugüne nasıl başladı? Kovid 19 pandemisi altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 25 Nisan Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün yükselişte mi? İşte 25 Nisan Cumartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 386,50 TL

SATIŞ: 386,68 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 621,70 TL

SATIŞ: 636,40 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.239,50 TL

SATIŞ: 1.272,50 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL