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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Nisan Pazartesi döviz kuru...

? Euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Nisan Pazartesi döviz kuru...

27.04.2020, 09:21

Dolar ve euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu. yatırımcısı dolar ve euronun yeni haftada ne kadar olduğunu merak ediyor. Koronavirüs döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte Pazartesi ...

Döviz kurunda yaşanan son daika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve euroyu yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları merakla takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 27 Nisan Pazartesi döviz kuru...

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