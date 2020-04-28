Altın fiyatları ne kadar? 28 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Koronavirüs salgını altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 28 Nisan Salı altın fiyatları...

Bugün altın fiyatları ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü. İşte 28 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 380,87 TL

SATIŞ: 380,95 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 612,00 TL

SATIŞ: 625,50 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.220,10 TL

SATIŞ: 1.250,60 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL