Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatları yükseldi mi? Koronavirüs döviz piyasasını nasıl etkiledi? merak ediliyor. Döviz fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...
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