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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Döviz fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euroda yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu= İşte 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...