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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi kuru...

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euroda yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu= İşte 4 Mayıs Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

04.05.2020, 09:06

Dolar ve euro fiyatları yükseldi mi? Koronavirüs döviz piyasasını nasıl etkiledi? merak ediliyor. Döviz fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 4 Mayıs Pazartesi döviz kuru...

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