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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Mayıs Perşembe döviz kuru...

? Euro ne kadar? 7 Mayıs Perşembe ...

fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da satmak isteyenler döviz kurundaki dalganmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? kovid 19 pandemisinden nasıl etkilendi? İşte 7 Mayıs Perşembe döviz kuru....

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Mayıs Perşembe döviz kuru...

07.05.2020, 09:19

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki son gelişmeleri merakla araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 7 Mayıs Perşembe döviz kuru...

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