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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Döviz fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dolar ve euro almak ya da satmak isteyenler döviz kurundaki dalganmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? Döviz kuru kovid 19 pandemisinden nasıl etkilendi? İşte 7 Mayıs Perşembe döviz kuru....