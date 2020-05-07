Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatındaki son gelişmeleri merakla araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 7 Mayıs Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Mayıs Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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