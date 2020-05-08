Saldırıların ardında IMF baskısı var

Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, "Ne tuhaftır ki haftalardır, bir tarafta 'darbe' yakıştırmaları, diğer tarafta ise 'ekonomik darbe' arayışlarının tekrar piyasa sürüldüğünü görüyoruz. Bunların hepsinin tek bir noktadan ateşlendiğini ve tek amacının IMF ile masaya oturmamız için baskı olarark görüyoruz" dedi. KÜRESEL salgın patlak verdiğinden bu yana, dünya ekonomisinde nakit paraya, bilhassa da ABD Doları'na eğilim arttığını belirten Prof. Alkin "Geçtiğimiz 2.5 aylık dönemde, ABD Doları'nın dünyanın önde gelen para birimleri karşısında değer kazandığına şahit olduk. Doğal olarak tüm ülke paraları dolara karşı değer kaybetti" diye konuştu.

MART 2019'UN TEKRARI

Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Hindistan Rupisi'nin ciddi değer kaybı yaşadığını belirten Prof. Dr. Kerem Alkin, "Bir konjonktürde, tüm gelişmekte olan ülke paraları değer kaybı yüzde 14, TL'deki değer kaybı yüzde 17. Burada kritik olan konu, Londra merkezli yabancı finans kurumlarının, Türk bankalarından Türk Lirası elde edip, bu elde ettikleri TL ile yine dönüp dolar alıp, dolar- TL manipülasyonu yapmaları. Dolar satın almak için TL almaya çalışan Londra merkezli bankalar, satın almaları gereken TL'yi de bulamayınca pozisyonlar 'açık' kaldı. Yani, söz konusu Londra merkezli yabancı bankalar, TL'yi açığa satmaya kalkınca temerrüde düştüler, BDDK ve TCMB, Türk bankalarındaki TL imkanları kullanılarak, Londra üzerinden kur manipülasyonu yapılmasına izin vermiyor. Bu olay, mart 2019'da da yaşanmıştı" diye konuştu.



"HAFIZAMIZDA KÖTÜ ANLAR VAR"

"Yurt içi ve yurt dışı ekonomi ve finans çevrelerindeki bir grup ekonomist ve profesyonelin, Türkiye'nin IMF ile mutlaka bir anlaşma yapması konusundaki ısrarlarıyla da, döviz piyasalarında bu tür 'basınç'ların oluşturulduğuna şahit oluyoruz" diyen Prof. Alkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk halkının yüzde 69'u IMF ile bir anlaşma yapılmasına tümüyle karşı iken, bu iş nasıl olacak? Latin Amerika ülkelerinin çok ağır ekonomik ve sosyal bedellerden ödemesine sebep olan IMF konusunda, Türkiye'nin de 'hafızası' iyi anılara işaret etmiyor. IMF'in küresel repütasyonu bu kadar kötü iken, bu ısrarın gerekçesi, IMF'i 'siyasi malzeme' olarak kullanmak mı?"

FATİH ŞENDİL