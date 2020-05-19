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Haberler Ekonomi Milas’a ilk muz fidanı törenle dikildi

’a ilk muz fidanı törenle dikildi

Milas’a ilk muz fidanı törenle dikildi
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Türkiye'de sadece Akdeniz'in kıyı bölgelerinde yetiştirilen muz üretimi için Milas'ta ilk defa 52 dekarlık serada fidan dikimi gerçekleştirildi. Özel bir firma tarafından gerçekleştirilen yatırımla Milas'ın tarım envanterine muzun da eklenmesi hedefleniyor. Dikim törenine katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Zeytin, zeytinyağı ve balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörün kalbi Milas'ta atıyor. Milas'a ilk muz fidanını hep birlikte toprağa dikeceğiz. İnancım o ki çok kısa bir sürede örtüaltı muz yetiştiriciliği Milas'ın üretim envanterindeki yerini alacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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