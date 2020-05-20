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Haberler Ekonomi THY'den flaş açıklama! Seferlerin başlayacağı tarihler belli oldu

'den flaş açıklama! Seferlerin başlayacağı tarihler belli oldu

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının 4 Haziran, dış hatta 'a kadar uzatıldığını bildirdi.

THY'den flaş açıklama! Seferlerin başlayacağı tarihler belli oldu

20.05.2020, 22:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,22:06

Normalleşme adımlarından olan uçakla seyahat kısıtlamaları uçuşların başlamasıyla kalkacak.

Bu kapsamda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

EL BAGAJLARI KABİN İÇİNE ALINMAYACAK

Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

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