‘82 yıldır önce halk sonra bankayız’

Küçük esnaf ve sanayi erbabına kredi kullandırma amacıyla 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor. Aktif büyüklükte sektörde üçüncü banka olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank, yeni yaşına KOBİ bankacılığında yüzde 19.4 pazar payı ile girmenin gururunu yaşıyor. Türkiye'de ekonomik istikrarın korunmasında kamu bankalarının etkin rol oynadığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank bugün aktif büyüklük bazında sektörde üçüncü sırada. Halkbank 82 yıldır önce halk, sonra bankadır" dedi.

491.2 MİLYAR BÜYÜKLÜK

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın verdiği toplam destek miktarı 59 milyar TL'ye ulaştı. Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra bireysel müşterileri için özel çözümler üreten Halkbank, Mart sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 491.2 milyar TL'ye taşıyarak sektörde üçüncü sırada yer aldı. Halkbank, bu dönemde toplam kredilerini 441.5 milyar TL'ye yükseltti.