Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY'nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:
"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 23, 2020
Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız...
Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.#ÇokÖzledik #MutluBayramlar pic.twitter.com/iXes27KEsQ
Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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