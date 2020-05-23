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’ndan videolu bayram mesajı

(), Twitter’dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı. Paylaşımda, "Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz." dendi.

Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

24.05.2020, 00:35

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY'nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."

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