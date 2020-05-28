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Haberler Ekonomi Hızlı tren seferleri bugün başlıyor

Hızlı tren seferleri bugün başlıyor

Hızlı tren seferleri bugün başlıyor
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bu sabah saat 07.00 itibariyle Ankara'dan İstanbul'a yapılacak ilk seferle başlayacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen YHT seferleri Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla start alacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenler günde 16 sefer yapacak. İnternetten ve gişelerden biletleri satılan trenler, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak.

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