KOBİ’lere devletten yeni e-ihracat desteği

Cumhurbaşkanı kararıyla, e-ihracatı özendirmek için yeni destekler devreye girdi. Firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlemesi için 8 bin lira ile 100 bin dolar arasında destek sağlanacak. Bu kapsamda firmaların e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecek.

2 YIL YARARLANILABİLECEK

Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek. Söz konusu destek oranı bu yıl yüzde 80 olacak. Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek sağlanacak. İhracat Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü uluslararası sanal fuarlarına iştirak eden katılım organizasyonlarına, giderlerin yüzde 50'si kadar ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar katkı sağlanacak.

100 BİN DOLAR DESTEK

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler için yüzde 50 oranında, faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yapma pratiklerinin radikal şekilde değiştiğini belirterek, ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdiklerini söyledi. Pekcan, "Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz" dedi. Karar kapsamındaki işbirliği kuruluşları şunlar; TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.



İLK DİJİTAL FUAR EGELİ DERİCİLERDEN



Türkıye'de ilk dijital fuar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 1-3 Haziran tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı adıyla düzenlenecek. Destek kararını Türkiye'nin ihracatı açısından bir milat olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu destekle birlikte ihracatçıların Sanal Ticaret Heyeti, Sanal Fuar Organizasyonu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerinin destek kapsamına alındığını kaydetti.

Hazal ATEŞ