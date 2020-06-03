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Haberler Ekonomi THY Avrupa’da 16 şehirden direkt uçuşlara başlayacak

’da 16 şehirden direkt uçuşlara başlayacak

THY Avrupa’da 16 şehirden direkt uçuşlara başlayacak
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açık-lamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak. THY, 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Avrupa'da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kurulacak. THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşların-da daha önce hiç planlanma-mış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak.

BİLETLER SATIŞTA

Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hanno-ver-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı. YURT dışı uçuş nokta-ları; Münih, Berlin, Frank-furt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Zürih, Cenevre, Basel, Viyana, Salzburg, Amsterdam, Kopenhag ve Stockholm olarak belirlendi.

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