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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Son dakika: 'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Son dakika haberi.... , hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduklarını, ülkenin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacaklarını bildirdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

04.06.2020, 14:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,14:32

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı, Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini, ürünsüz bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

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