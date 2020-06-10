Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ülkemizde bulunan yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödenmişti. 1000 TL tutarındaki ikramiye için tarih belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Ancak henüz yetkili isimler tarafından Kurban bayramı emekli bayram ikramiyeleri için bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.